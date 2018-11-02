İki işçinin hayatını kaybettiği Ümraniye'deki göçükle ilgili soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çökmeye ilişkin soruşturma başlattı.
Ümraniye-Bostancı metro inşaatının sürdüğü caddede meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım'da saat 23.30 civarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi civarında devam eden Ümraniye-Bostancı metro inşaatında göçük meydana geldiği ve 2 kişinin göçük altında kaldığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Göçük altında kalan kişilerin Günay Halat ve Mehmet Altun isimli özel güvenlik görevlileri olduğu belirtilirken, AFAD, AKUT ve itfaiye görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 2 Kasım günü saat 08.30’da Mehmet Altun'un cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Hastanede yapılan adli muayene sonucu ölüm sebebi belirlenemediğinden cesedin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, Günay Halat'ın cesedinin de aynı gün saat 14.10 civarında göçük altından çıkarıldığı ve ceset üzerinde adli muayene ve otopsi yapılması amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Savcılık tarafından ilgili kolluk birimlerine "can güvenliği riski bertaraf edildikten sonra olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, inşaatın sahibi, teknik sorumlusu, personelden sorumlu görevliler ile ilgili diğer kişilerin kimliklerinin tespiti ve savunmalarının alınması, tanık beyanlarına başvurulması ve olay anına ait kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi" yönünde talimat verildiği belirtilen açıklamada, “Kolluk birimleriyle sürekli irtibat halinde olunarak gelişmelerin takip edildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.
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