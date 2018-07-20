İki ilde iki vahşet: İsyan ettiren görüntüler
BALIKESİR’in Edremit ilçesi açıklarında silahla öldürülmüş yunus, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış bir yavru kedi bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında, saat 14.00 sıralarında vatandaşlar yunus ölüsü buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yunusu denizden kıyıya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan’ın yaptığı incelemede, yunusun silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Balık, gömülmesi için Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim edilirken, güvenlik güçlerine de bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
AYAĞINI KESMİŞLER
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış halde boya kutusu içinde bulunan yavru kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı.
Babaeski’de Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Ahmet Kılıç, Hacı Hasan Mahallesi’nde, boş boya kutusu içindeki yavru kediyi fark etti. Kılıç, kediyi kutudan çıkardı. Kedinin sol arka ayağının kesilerek koparılmış olduğunu gören Kılıç, tedavi için veterinere götürdü. Yaklaşık 1 haftalık olduğu tespit edilen yavru kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
"İNSANLIK ÖLMÜŞ, BİTMİŞ"
Kediyi sahiplenip tedavisini üslenen Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkan, hayvanın arka ayağını koparan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Türkan, "İlk etapta derneğimize getirilen kedi yavrusunu kontrol için hemen veterinere götürdük. Yapılan muayenede yavru kedinin sol arka bacağının birinin daha yeni kopmuş olduğunu gördük. Hayretler içindeyiz. Ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Resmen insanlık ölmüş, bitmiş. Bu kedinin daha gözleri açılmamış, bundan ne isterler. Biz dernek olarak, yavru kedinin iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa maddi, manevi her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki o tekrar sağlığına kavuşsun" dedi.
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