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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
20.07.2018 - 18:55, Son Güncelleme:

İki ilde iki vahşet: İsyan ettiren görüntüler

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İki ilde iki vahşet: İsyan ettiren görüntüler

BALIKESİR’in Edremit ilçesi açıklarında silahla öldürülmüş yunus, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış bir yavru kedi bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında, saat 14.00 sıralarında vatandaşlar yunus ölüsü buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yunusu denizden kıyıya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan’ın yaptığı incelemede, yunusun silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Balık, gömülmesi için Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim edilirken, güvenlik güçlerine de bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

AYAĞINI KESMİŞLER

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış halde boya kutusu içinde bulunan yavru kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı.

Babaeski’de Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Ahmet Kılıç, Hacı Hasan Mahallesi’nde, boş boya kutusu içindeki yavru kediyi fark etti. Kılıç, kediyi kutudan çıkardı. Kedinin sol arka ayağının kesilerek koparılmış olduğunu gören Kılıç, tedavi için veterinere götürdü. Yaklaşık 1 haftalık olduğu tespit edilen yavru kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"İNSANLIK ÖLMÜŞ, BİTMİŞ"

Kediyi sahiplenip tedavisini üslenen Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkan, hayvanın arka ayağını koparan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Türkan, "İlk etapta derneğimize getirilen kedi yavrusunu kontrol için hemen veterinere götürdük. Yapılan muayenede yavru kedinin sol arka bacağının birinin daha yeni kopmuş olduğunu gördük. Hayretler içindeyiz. Ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Resmen insanlık ölmüş, bitmiş. Bu kedinin daha gözleri açılmamış, bundan ne isterler. Biz dernek olarak, yavru kedinin iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa maddi, manevi her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki o tekrar sağlığına kavuşsun" dedi.

 

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