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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-İHA
04.07.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

İki ilde daha görüldü... Ölü sayısı 8'e yükseldi

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İki ilde daha görüldü... Ölü sayısı 8'e yükseldi
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İzmir'in Bergama ilçesinde, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Operasyonda, 82 şişe sahte rakı ele geçirildi, düğün sahibine ceza kesildi. Öte yandan Niğde’de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

DÜĞÜN'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay, Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesinde meydana geldi. Düğün sahibi S.K, iddialara göre gelen konuklara sahte rakı ikram etti. Daha sonra ise bu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, belirtilen adresteki 82 şişe sahte rakıya el koydu. Düğün sahibi S.K'ya ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ise facianın önüne geçti.

NİĞDE'DE DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Niğde’de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Temmuz’da merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içkiÿ tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'DE OPERASYON YAPILDI

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, farklı depolara düzenlenen baskında içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Sahte içki ölümleriyle ilgili son dakika gelişmesi Analiz sonuçları çıktı metil alkole rastlanıldı
Sahte içki ölümleriyle ilgili son dakika gelişmesi! Analiz sonuçları çıktı metil alkole rastlanıldı

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Zanlılardan, sahte içki satışından dolayı çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

ETİL ALKOLÜN İÇERİSİNDEN METİL ALKOL ÇIKTI

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.
Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

ÇOK MİKTARDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltındaki 6 şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürerken, polis ekipleri elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda zanlıların kullandığı depolara baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda, içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol, 175 şişe içime hazır sahte içki, 1 litrelik bin 865 adet boş etil alkol şişesi, 827 adet değişik markalara ait boş içki şişesi, 15 bin 730 adet içki etiketi, bin 900 etil alkol şişe kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5,5 metre su hortumu ele geçirildi.

Öte yandan, son 2 yıl içerisinde şüphelilere ait çeşitli adreslere de operasyonlar düzenlendiği ortaya çıktı.

Son 2 yılda zanlıların çeşitli adreslerinde 4 bin 118 şişe sahte içki, 25 litresi metil alkol olmak üzere bin 364 litre içki yapımında kullanılan anason, çok miktarda boş içki şişesi, kapağı, etiketi ile 338 sahte bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan bidon, huni, hortum, tank ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi.

 

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