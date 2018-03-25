İki il arası 5.5 saate iniyor! Otobüsle 15 saat sürüyordu...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreninde konuştu.

Yüksek hızlı trenin Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalıştığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete sunacaklarını söyledi.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattında bir sene içinde çalışmaları bitirip 2019'da hizmete açacaklarını bildiren Arslan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bunun bitirileceğini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek"

Proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu kaydeden Arslan, proje uzunluğunun ise 393 kilometre olduğunu belirtti.

OTOBÜSLE 15 SAAT SÜRÜYOR

İstanbul'dan Sivas'a giden bir otobüs, otobüs şirketi, yol durumu, olumlu veya olumsuz hava koşulları ve diğer etmenlere (güneşli, yağmurlu, karlı, açık ve kapalı yollar, trafik yoğunluğu, gişe yoğunluğu) bağlı olarak ortalama 14-15 saatlik bir sürenin ardından yolculuğunu tamamlıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR