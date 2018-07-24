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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleriİki haftadır her yerde aranıyor, anne-babası tutuklandı... Korkunç şüphe!
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24.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

İki haftadır her yerde aranıyor, anne-babası tutuklandı... Korkunç şüphe!

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İki haftadır her yerde aranıyor, anne-babası tutuklandı... Korkunç şüphe!

Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesi tutuklanırken, babaanne yaptığı açıklamada traktör kazasını gündeme getirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Gece saatlerinde anne ve baba cezaevine gönderilirken sabah saatlerinde Yenisu Köyü Yaylası çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden getirilen kadavra köpeği de "humer" arama çalışmalarına katıldı.

'TRAKTÖR KAZASI OLDU'

Turhal Adliyesinde ifadesine başvurulduktan sonra Yayladaki çadırına dönen babaanne Sati Atış, oğlunun 1.5 yaşındaki kızı Sati Atış'a köyde amca Niyazi Atış'ın eşinin baktığını kaydetti. Oğlunun tutuklandığından bilgisi olmayan Atış, oğlunun adliyede verdiği çelişkili ifadelerle ilgili sorulara cevap verdi. Atış, "Çocuk öldü' demiş, başka da bir şey dememiş. Yavrum bu öldü de kiminle öldü? '3 tane polis vardı yanımda tek kelime çıkarttığım ağzımdan ne olduğunu bilemedim' dedi. 'Traktör kazası oldu' demiş. O zaman babasının mezarını açmaya gittiler. Babasının mezarını kazdıktan sonra, 'ben öyle bir şey yapmadım' demiş. Korku bela o lafı dedim demiş. Bir daha da kapanmış bilmiyorum nasıl olduğunu. Akşam gelinle oğlumun yanındaydım, oradan adliyeye mi nereye gittikleri bilmiyorum" dedi.

Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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