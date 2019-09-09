İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü
Zonguldak'ta merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde bıçaklı kavgada yaralanan Özkan Ekici (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Ekici'nin iki hafta önce evlendiği öğrenildi.
Olay dün gece, merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Ali K.(46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ali K., yanında bulunan bıçakla Özkan Ekici'yi bıçakladı. Yaralı halde aracına binerek evine kaçan Özkan Ekici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kan kaybeden Özkan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Özkan Ekici'nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği ve İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ
Özkan Ekici'nin cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özkan Ekici'nin kardeşi Selim Ekici (22) ağabeyinin iki hafta önce evlendiğini söyledi. Ağabeyi ike şüpheli Mehmet Ali K.'nın arasında daha önceye dayalı husumet olduğunu ve konuşmadıklarını anlatan Selim Ekici, "Dün gece düğüne gittik birlikte. Daha sonra o arkadaşıyla gezmeye gitti. Gelirken yolda aracın önün kesmişler. Ağabeyim aşağı inmiş. Orada kaç kişiydiler bilinmiyor. 2-3 yerinden bıçak yarası var. Sonra eve geliyor. Ben kapıyı açarak ağabeyimi aldım. Sonra ambulansı aradık. Ambulans gelene kadar ben hastaneye götürdüm. Bıçak yarası kalbinin yanına denk gelmiş. İki hafta önce evlenmişti, düğün yapmıştı. İstanbul'da çalışıyordu. Madende çalışmıştı önceden. Tekrar Zonguldak'a dönüp madene başlayacaktı" dedi.
Özkan Ekici, Himmetoğlu köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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