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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)
09.09.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

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İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

Zonguldak'ta merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde bıçaklı kavgada yaralanan Özkan Ekici (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Ekici'nin iki hafta önce evlendiği öğrenildi.

Olay dün gece, merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Ali K.(46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ali K., yanında bulunan bıçakla Özkan Ekici'yi bıçakladı. Yaralı halde aracına binerek evine kaçan Özkan Ekici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kan kaybeden Özkan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özkan Ekici'nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği ve İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Özkan Ekici'nin cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özkan Ekici'nin kardeşi Selim Ekici (22) ağabeyinin iki hafta önce evlendiğini söyledi. Ağabeyi ike şüpheli Mehmet Ali K.'nın arasında daha önceye dayalı husumet olduğunu ve konuşmadıklarını anlatan Selim Ekici, "Dün gece düğüne gittik birlikte. Daha sonra o arkadaşıyla gezmeye gitti. Gelirken yolda aracın önün kesmişler. Ağabeyim aşağı inmiş. Orada kaç kişiydiler bilinmiyor. 2-3 yerinden bıçak yarası var. Sonra eve geliyor. Ben kapıyı açarak ağabeyimi aldım. Sonra ambulansı aradık. Ambulans gelene kadar ben hastaneye götürdüm. Bıçak yarası kalbinin yanına denk gelmiş. İki hafta önce evlenmişti, düğün yapmıştı. İstanbul'da çalışıyordu. Madende çalışmıştı önceden. Tekrar Zonguldak'a dönüp madene başlayacaktı" dedi.

Özkan Ekici, Himmetoğlu köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

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