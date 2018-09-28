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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
28.09.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

'İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası'

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'İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası'

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı kentte hazırlıklar sürerken Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri teyakkuza geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Belediyenin tüm birimleri aktif hizmette. Sahada 4-5 bin personel olacak. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası ve güneyi. Buna ilişkin hazırlık yapıyoruz. Bu bölgelerde ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz'' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı.

Doğa olayını kameralardan takip ettiklerini, böylesi yüksek hızlı rüzgarı engellemenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçe, kentte yaşanabilecek hasarları minimize etme üzerine çalıştıklarını aktardı.

Bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu, İZSU'nun yoğun yağışa müdahale anlamında tüm kanal bakım araçları, tonajlı araçlar ve iş makinalarını hazır tuttuğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç devrilmesi ihtimaline karşı riskli bölgelerde 2 gündür budama çalışması yaptığını dile getiren Gökçe, bazı ağaçlı bölgelerde de çeliklerle sağlamlaştırma çalışması yürütüldüğünü, riskli bölgelerde ise ağaçların kaldırıldığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğünün çatı uçmalarına karşı ekipmanlarıyla sahada olduğunu, vapur seferlerinin rüzgarın şiddetine göre iptal edilebileceğini belirten Gökçe, "İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Belediyenin tüm birimleri aktif hizmette. İtfaiye bin 260 personeliyle hazır. Sahada 4-5 bin personel olacak. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası ve güneyi. Buna ilişkin hazırlık yapıyoruz. Bu bölgelerde ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Pazar gününe dikkat

Tropik fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkili olmasının beklendiğine dikkati çeken Gökçe, vatandaşların da buna karşı önlem almasının önemine vurgu yaptı.

Fırtınada balkonlardaki saksı ve sabitlenmesi gereken elemanların uçabileceğine işaret eden Gökçe, bunların içeriye alınması, çok fazla dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Gökçe, "Umarım aktif görev icap edecek bir durum olmaz. Fırtına açık denizde sönümlenerek gelir. Çok büyük hasara yol açmadan, insanların burnu kanamadan sönümlenir diye umut ediyoruz." dedi.

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