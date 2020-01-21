MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı
GeriGündem İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 22:15,Son Güncelleme:/

İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı’ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer’den önceki gün halı asmak için evlerinin alt katındaki odunluğa gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, ailesinin ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri de arama çalışması başlattı. Asiye Sezer, köy ve etrafındaki ormanlık alanda yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ekiplerin yarın arama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle