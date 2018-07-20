İki gündür aranıyordu... Çok acı haber
İstanbul'dan Bartın’a gitmek üzere önceki gün motosikleti ile yola çıkan 30 yaşındaki Gürkan Can'ın cesedi bulundu. Can’ın, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkiinde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İstanbul’da iç mimarlık ofisinde usta olarak çalışan Gürkan Can, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde, 74 DC 979 plakalı motosikleti ile Bartın Esenyurt köyünde bulunan ailesinin ziyaretine gelmek için yola çıktı. Ancak Can’dan bir daha haber alınamadı. Gürkan Can’ın Bartın’daki ailesi durumu Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri, genci aramaya başladı. Yoldaki kameralar incelendiğinde, Can’ın en son Bolu Mengen Dorukhan Tüneli’nden saat 05.00 sıralarında çıkış yaptığı belirlendi. Zonguldak Devrek girişindeki mobese kameraları da tarandı, ancak gencin ilçeye girişi tespit edilemedi.
Bu gelişmeyle birlikte, gencin kaza yapma ihtimali de değerlendirilerek, Bolu ve Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mengen Dorukhan Tüneli ile Devrek ilçesi arasında 32 kilometrelik bölümde, yol kenarlarında ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.
CESEDİ BULUNDU
Can’ın en son motosikleti ile geçtiği yer olan Bolu Mengen Dorukhan Tüneli’nin Zonguldak istikametinde aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve AFAD ekipleri, Başlarkadı mevkiindeki uçurumda Can’ın motosikletini ve cesedini buldu. Can’ın, Bartın’a giderken virajda motosikletinin kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtuğu tespit edildi.
AİLEYE HABER VERİLDİ
Gürkan Can’ı bulmak için 2 gündür arama çalışması yapan yakınları, acı haber üzerine kaza yerine geldi. Baba Sadettin Can, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Sadettin Can, yakınlarını arayarak oğlunun acı haberini verdi. Gürkan Can’ın cesedi, ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra halatla yukarı çekildi. Cesedin cenaze aracına alınışı sırasında baba Sadettin Can, oğluna son kez uzaktan baktı. Gürkan Can’ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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