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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayhan ACAR (DHA)
20.07.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

İki gündür aranıyordu... Çok acı haber

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İki gündür aranıyordu... Çok acı haber

İstanbul'dan Bartın’a gitmek üzere önceki gün motosikleti ile yola çıkan 30 yaşındaki Gürkan Can'ın cesedi bulundu. Can’ın, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkiinde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İstanbul’da iç mimarlık ofisinde usta olarak çalışan Gürkan Can, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde, 74 DC 979 plakalı motosikleti ile Bartın Esenyurt köyünde bulunan ailesinin ziyaretine gelmek için yola çıktı. Ancak Can’dan bir daha haber alınamadı. Gürkan Can’ın Bartın’daki ailesi durumu Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri, genci aramaya başladı. Yoldaki kameralar incelendiğinde, Can’ın en son Bolu Mengen Dorukhan Tüneli’nden saat 05.00 sıralarında çıkış yaptığı belirlendi. Zonguldak Devrek girişindeki mobese kameraları da tarandı, ancak gencin ilçeye girişi tespit edilemedi.

Bu gelişmeyle birlikte, gencin kaza yapma ihtimali de değerlendirilerek, Bolu ve Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mengen Dorukhan Tüneli ile Devrek ilçesi arasında 32 kilometrelik bölümde, yol kenarlarında ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.

İki gündür aranıyordu... Çok acı haber

CESEDİ BULUNDU

Can’ın en son motosikleti ile geçtiği yer olan Bolu Mengen Dorukhan Tüneli’nin Zonguldak istikametinde aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve AFAD ekipleri, Başlarkadı mevkiindeki uçurumda Can’ın motosikletini ve cesedini buldu. Can’ın, Bartın’a giderken virajda motosikletinin kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtuğu tespit edildi.

AİLEYE HABER VERİLDİ

Gürkan Can’ı bulmak için 2 gündür arama çalışması yapan yakınları, acı haber üzerine kaza yerine geldi. Baba Sadettin Can, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Sadettin Can, yakınlarını arayarak oğlunun acı haberini verdi. Gürkan Can’ın cesedi, ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra halatla yukarı çekildi. Cesedin cenaze aracına alınışı sırasında baba Sadettin Can, oğluna son kez uzaktan baktı. Gürkan Can’ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İki gündür aranıyordu... Çok acı haber

 

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