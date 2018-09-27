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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.09.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

İki grup birbirine girdi

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İki grup birbirine girdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan baltalı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi’nde henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra her iki tarafın akrabalarının da karıştığı baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevik Kuvvet ile çok sayıda yunus ve asayiş polislerinin müdahale ettiği kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. adlı kardeşler yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki grup birbirine girdi

Polis olayın daha da büyümemesi için hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oğlunun ölüm haberini alarak hastaneye koşan ismi öğrenilemeyen anne ise feryat ederek, gözyaşlarına boğuldu.

VALİLİK'TEN UYARI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

27.09.2018 Perşembe günü akşam saatlerinde ilimiz Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde mahalleli gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışması ile büyüyen kavga neticesinde; bir şahsın tabancayla ateş etmesi sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız devlet hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır.

Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır.
Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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