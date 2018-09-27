İki grup birbirine girdi
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan baltalı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi’nde henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra her iki tarafın akrabalarının da karıştığı baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevik Kuvvet ile çok sayıda yunus ve asayiş polislerinin müdahale ettiği kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. adlı kardeşler yaralandı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayın daha da büyümemesi için hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Oğlunun ölüm haberini alarak hastaneye koşan ismi öğrenilemeyen anne ise feryat ederek, gözyaşlarına boğuldu.
VALİLİK'TEN UYARI
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
27.09.2018 Perşembe günü akşam saatlerinde ilimiz Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde mahalleli gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışması ile büyüyen kavga neticesinde; bir şahsın tabancayla ateş etmesi sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız devlet hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır.
Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır.
Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle