Ä°ki grup arasÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± bastonlu kavga: 7 yaralÄ±

Olay, dÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Erzurumâ€™un Yakutiye ilÃ§esi MahallebaÅŸÄ± semti Semt GarajÄ± iÃ§erisinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, garaj iÃ§erisindeki market iÅŸletmecileriyle seyyar satÄ±cÄ±lar arasÄ±nda yer meselesi yÃ¼zÃ¼nden baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼re sonra bÄ±Ã§aklÄ±, bastonlu kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada 3 kiÅŸi bÄ±Ã§aklanarak, 4 kiÅŸi de baston darbesiyle yaralandÄ±.
Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Polis taraflarÄ± birbirinden ayÄ±rarak saldÄ±rganlarÄ± etkisiz hale getirdi. Yere yatÄ±rÄ±larak elleri kelepÃ§elenen saldÄ±rganlar ekip otolarÄ±yla polis merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
GÃ¼rcÃ¼kapÄ± Polis Merkezi Ã¶nÃ¼nde yeniden arbedeÂ
YaralÄ±larÄ±n ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki taraf yakÄ±nlarÄ± GÃ¼rcÃ¼kapÄ± Polis Merkezi Ã¶nÃ¼nde yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Polis merkezi Ã¶nÃ¼nde bÄ±Ã§aklarla birbirlerine saldÄ±ran Ã¶fkeli gruba polis ekipleri anÄ±nda mÃ¼dahale etti. Taraflar etkisiz hale getirilirken Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Polis ekipleri baÅŸka bir olay yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in hastanelerde geniÅŸ gÃ¼venlik tedbiri aldÄ±.
Olayla ilgili tahkikat baÅŸlatÄ±ldÄ±.