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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.08.2019 - 01:01, Son Güncelleme:

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul Pendik'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Anız Sokak üzerinde Pakistanlıların yaşadığı iki katlı bir binanın bodrum katındaki boş bir dükkanda saat 20.00 sıralarında bıçaklı kavga çıktı.

İddiaya göre, Gebze'den taksiyle gelen bir grup Pakistanlı ile binanın bodrum katında yaşayan başka bir Pakistanlı grup arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan saldırgan olay yerinin yakınındaki caminin avlusunda diğer gruptan kişiler tarafından yakalanarak linç edilmek istendi.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Cami cemaati araya girerek linç edilmek istenen saldırganı kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinden yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve ameliyata alındığı öğrenildi. Linç edilmek istenen saldırgan ise Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Linç edilmek istenen saldırganı kurtaranlar arasında bulunan Erkan Yılmaz, “Bugün akşam ezanında camiye gelirken şurada bir kalabalığa denk geldim. 5 kişi bir kişiyi sürükleyip döverek götürüyorlardı. Bıçak ellerinde. Ben bağırdım çağırdım. Çocuğa saldılar. Herhalde sürüklenen çocuk, kaldıkları yerde birine bıçak vurmuş. Bizim haberimiz yok, onlar da tabi kovalayıp yakalıyor. Biz de müdahale etmek zorunda kaldık. 155'i aradık, geldi. Müdahale ettiler. Yaralı halde hastaneye götürdüler." dedi.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

SALDIRGANIN LİNÇ EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cami avlusuna sığınan Pakistanlı saldırganın linç edilme anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın 4 kişi tarafından dövülerek götürüldüğü ve bir süre yürütülen saldırganın yere düştüğü görülüyor.

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