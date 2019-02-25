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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
25.02.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

İki gencin öldüğü kazada tartışılacak karar

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İki gencin öldüğü kazada tartışılacak karar

MERSİN'de, motosikletli Yunus Emre Karan (23) ve arkadaşı Abidin Gül'ün (22) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TIR sürücüsü Adnan D., beraat etti.

Kaza 26 Kasım 2017 günü Yenişehir ilçesinde TEM yolunun üniversite bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleri ile dolaşmaya çıktı. Ancak tali yoldan çıkan Adnan D.'nin kullandığı TIR'a çarptılar.

Kazada Karan ile Gül hayatlarını kaybetti.TIR sürücüsü Adnan D. hakkında Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına, ölen gençlerin yakınları aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmaya kazanın ardından tutuklanan daha sonraki süreçte ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan D. ise gelmedi.

Duruşma savcısı, mütaalasında ölen 2 arkadaşın saatte 200 kilometre hızla seyir ettiklerini bu nedenle tam kusurla olduklarını, TIR sürücüsü Adnan D.'nin kusuru bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Abidin Gül'ün babası ve Karan Ailesi'nin avukatı ise mütaalayı kabul etmediklerini bildirerek, Adnan D.'nin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, TIR sürücüsü Adnan D.'yi 'suçta taksirinin bulunmadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi.

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