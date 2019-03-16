İki genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme kararını verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİki genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme kararını verdi
GeriGündem İki genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme kararını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)
16.03.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

İki genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme kararını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme kararını verdi

ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce dövüp sonra da birine, cinsel saldırıda bulunan 3'ü kız 5 sanığa ceza yağdı. Kızlardan 17 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu sanığına indirimsiz 63 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz 3 sanığı 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte tutuksuz 4 sanık hakkında da tutuklama kararı alındı.

18
  • İki genç kıza korkunç işkence Görüntüler ortaya çıktı
  • İki genç kıza korkunç işkence Görüntüler ortaya çıktı
  • İki genç kıza korkunç işkence Görüntüler ortaya çıktı
  • İki genç kıza korkunç işkence Görüntüler ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.(20), B.Y.(17) ve C.Ç.(24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. İki kız, F.K. adlı arkadaşlarına ait otomobille buluşma noktası olarak verilen caddeye geldi. Ancak otomobile, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D.(18), Eren S.(24), Sercan U.(19) ve 18 yaşından küçük N.Y. bindi. Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Palandöken Dağı eteklerine geldiklerinde de otomobili durdurttu. Ahmet D. ve beraberindeki 3 kız, otomobilden indirdikleri 2 kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşla vuran grup, küfür ve hakaretl etti.

İşkence bu kadarla da bitmedi. Ahmet D. bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekti. Eski kız arkadaşı olan B.Y.'ye "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle, cinsel istismarda bulundu. Grup, 2 kızın ayakkabılarını alıp olay yerinden ayrıldı. 

Çıplak ayakla yürüyerek şehir merkezine gelen 2 kız, polis karakoluna giderek şikâyetçi oldu. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 3'ü kız 5 şüpheli, geçen 9 Mayıs günü tutuklanarak, cezaevinde konuldu.  Ancak 4 ay sonra Ahmet D. dışındaki 4 şüpheli tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu süreçte mağdur kızlar, davanın sanıklardan şikâyetlerini geri çekti. Geçen Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Ahmet D., "B., 'Ben Ahmet'ten hamileyim' demiş. Evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu, arkadaşlar videoya çekmiş, benim haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben" dedi. Duruşmada dayak görüntüleri izlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine görüntülere yayın yasağı getirildi. 

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında hazır bulunan biri tutuklu 5 sanık, pişman olduklarını söyledi. Mahkeme , Eren S., Sevcan B. ve Sercan U.'yu, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar aya, suça sürüklenen çocuk sanık N.Y.'yi 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm etti.  Mahkeme, Ahmet D.'ye ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. Ahmet D.'nin cezasında indirim uygulamayan mahkeme, diğer 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte Ahmet D., Eren S., Sevcan B. ve Sercan U. hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni Zelanda terörü için basit bir kılavuz

Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde hareketli anlar

Emlak zengini cinayetinde şoke eden sözler

Elektronik harpte yeni dönem