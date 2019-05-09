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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
09.05.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

İki FETÖ'cü iş adamı için karar çıktı

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İki FETÖ'cü iş adamı için karar çıktı

GEN-PA Telekomünikasyon ve İlet. Hiz. San. Tic. A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Erdem'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan FETÖ'nün Polatlı yapılanmasına ilişkin davada, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Mehmet Hanifi Bak'a, da "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem getirildi. Duruşmada tanık Fatih Aktaş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dinlendi. Sanık Erdem, Bylock'u Google playden indirdiğini, örgütsel konuşma yapmadığını da belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Fatih Erdem'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BAK PİLİÇ'İN SAHİBİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polatlı yapılanmasına ilişkin davada, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Mehmet Hanifi Bak'a, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce karar verilen ana davadan dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Hanifi Bak, Ahmet Şahin ve Ömer Esener ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraat talep etti. Sanık avukatlarının da savunmasını alan mahkeme, karar için duruşmaya ara verdi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Hanifi Bak'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanık Ahmet Şahin'i de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Sanık Ömer Esener'i bütün suçlardan beraat ettiren mahkeme, firari sanıklar Zafer Dereköy, Fatih Yurdakul, Mehmet Hasdoğan, Osman Karal, Sezai Çiftci ve Talha Önel'in dosyasını ayırdı.

Ayrıca Bak'ın yüzde 85 oranında ortağı olduğu Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'ye müsadere konulmasını kararlaştıran mahkeme, hükmün kesinleşinceye kadar şirketin kayyum yönetiminde kalmasına karar verdi.

 

14 SANIK HÜKÜM GİYMİŞTİ

Öte yandan FETÖ'nün Polatlı yapılanması ana davasında, 1 Haziran'da 2018'de kararını açıklayan mahkeme, 14 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırmış, 6 kişiyi ise beraat ettirmişti.
Mahkeme, 9 sanık hakkındaki kamu davasını ayırarak, başka esasla görülmesine karar vermişti.

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