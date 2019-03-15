‘İki F-35 kasımda’
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetimiyle dün öğle yemeğinde bir araya geldi. Akar, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin Türkiye’nin duruşunun çok açık olduğunu belirtti.
Türkiye’nin çok ciddi füze ve hava tehdit ve tehlikesi altında olduğunu kaydeden Akar, şunları söyledi: “F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerimizi en iyi yerine getiren ülkelerden biriyiz. Paramızı, ortaklık payımızı ödemişiz, bu arada bize düşen bazı parçaların tasarlanması, imali var. F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasımda uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.”
SHANAHAN’LA GÖRÜŞTÜ
Akar dün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile de telefonda görüştü.
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