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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oktay ENSARİ (DHA)
12.10.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

İki eşli teröristte flaş gelişme

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İki eşli teröristte flaş gelişme

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3'ü kadın, 7 şüpheliden Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklandı. Mısır uyruklu Nada Ahmed M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Enikeev'in (28), İdlib'den Türkiye'ye biri Rus, diğeri Suriyeli 2 karısıyla 3 ay önce geçtiği, 1 yıl önce girdiği silahlı çatışmada boynundan ve belinden yaralandığı için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu belirlendi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Mısır, Suriye ve Rusya uyruklu 3'ü kadın 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Uluslararası seviyede terörizm suçundan aranan Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. yakalandı. Zanlılardan Nada hariç, 6 DEAŞ üyesi Nöbetçi Sulh Ceza mahtkemesindte gece yarısı biten duruşma sonrası tutuklanarak Kayseri  Bünyan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

RUS RASHID ENIKEEV ULUSLARARASI TERÖRİST

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan aramada ve cep telefonlarında  çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlılardan, geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ileri süren, ancak Irak'daki çatışmalar sırasında yaralandığı, boynuna ve beline platin takıldığı ortaya çıkan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev'in Uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken,  ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği anlaşıldı.

İki eşli teröristte flaş gelişme

KAYSERİ'DEN RUSYA VEYA FRANSA'YA GİDECEKLERDİ

Kayseri'de TEM polisinin yaptığı operasyonda yakalanan,  DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu  'Abu Jafar' kod adlı kişi ile irtibatlı olduğu Rusya vatandaşı, Rashid Enikeev, imam nikahlı Rus karısı Elana Rakhmanova, imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Sümeyye Şeyh Muhammed ile birlikte sahte pasaportlarla sınırdan geçerek Kayseri'ye geldikleri ve Talas ilçesindeki bir eve 3 ay önce yerleşip, Rusya ve Fransa'ya gitmek için fırsat kolladıkları öğrenildi. Rashid Enikeev'in Rus imam nikahlı eşinin Rusya'da Üniversite öğrenimini yarıda bırakarak DEAŞ örgütüne katıldığı de belirlendi.

İki eşli teröristte flaş gelişme

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