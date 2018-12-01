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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tolga BİRGÜCÜ / DHA
01.12.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

İki doktorun 'ameliyat gereksizdi' kavgası kötü bitti

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İki doktorun 'ameliyat gereksizdi' kavgası kötü bitti

Samsun’un Bafra ilçesinde özel bir hastanede aralarında hasta tedavisi konusunda çıkan tartışmada aynı hastanede görevli meslektaşı Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'i yumrukladığı öne sürülen Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S., hastane yönetimi tarafından görevinden alındı.

Olay, 25 Kasım günü Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. Üroloji Uzman Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti. Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.

YUMRUK ATTI, İŞİNDEN OLDU

Tartışma sonrası aldığı yumruk darbesiyle, yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili adli soruşturma sürerken, özel hastane yönetimi de aldığı kararla, Dr. Yakup S.’nin iş akdini fesh edip, hastanedeki görevine son verildi.

Öte yandan, aldığı yumruk darbesiyle yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'in, rapor süresinin tamamlanmasıyla özel hastanedeki görevine yeniden başlayacağı bildirildi.

 

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