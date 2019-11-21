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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
21.11.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

İki çocuğa taciz iddiası! Polis zor kurtardı

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İstanbul Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi polise teslim edildi.

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  • İki çocuğa taciz iddiası Polis zor kurtardı
  • İki çocuğa taciz iddiası Polis zor kurtardı
  • İki çocuğa taciz iddiası Polis zor kurtardı
  • İki çocuğa taciz iddiası Polis zor kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi.

Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı. Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.

 

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