İki bakana sayım tepkisi

Düzce’de bir milletvekili çıkaran MHP yönetimi, AK Parti’nin özellikle Düzce Milletvekili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün bu ildeki sonuca müdahale ederek sonuçları üç kere saydırdığını öne sürdü. Düzce’nin Akçakoca ve Kaynaşlı İlçe Seçim Kurulları’nın AK Parti’nin yeniden sayım talebini de reddettiği vurgulandı. AK Parti yönetimi ise Düzce’de 4 bin geçersiz oyun olduğu ve 19 oyla milletvekilliğini kaybettikleri görüşünde.



MHP Genel Merkezi, Adana’da da AB Bakanı Çelik ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni’ye ‘siyasi nüfuzunu kullanarak sandık sonuçlarına itiraz ettiği’ gerekçesiyle tepki gösterdi. Adana’da yüzde 11.76 oranında oy alan MHP, burada Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy’u Meclis’e gönderdi. AK Parti ise Adana’da yüzde 34.68’lik oranla beş milletvekili çıkardı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Sandıkların açılıp sayım yapılmasından sonra, maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız. Arkadaşlarımız, itiraz yapılan il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını bildirmişlerdir. Hâkimlerimizin vicdanları ile karar vereceklerine inanıyoruz” dedi.