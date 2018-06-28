Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İki bakana sayım tepkisi

    İki bakana sayım tepkisi

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik’e, Düzce ve Adana’da sandıkları tekrar tekrar saydırdıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

    Düzce’de bir milletvekili çıkaran MHP yönetimi, AK Parti’nin özellikle Düzce Milletvekili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün bu ildeki sonuca müdahale ederek sonuçları üç kere saydırdığını öne sürdü. Düzce’nin Akçakoca ve Kaynaşlı İlçe Seçim Kurulları’nın AK Parti’nin yeniden sayım talebini de reddettiği vurgulandı. AK Parti yönetimi ise Düzce’de 4 bin geçersiz oyun olduğu ve 19 oyla milletvekilliğini kaybettikleri görüşünde.

    MHP Genel Merkezi, Adana’da da AB Bakanı Çelik ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni’ye ‘siyasi nüfuzunu kullanarak sandık sonuçlarına itiraz ettiği’ gerekçesiyle tepki gösterdi. Adana’da yüzde 11.76 oranında oy alan MHP, burada Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy’u Meclis’e gönderdi. AK Parti ise Adana’da yüzde 34.68’lik oranla beş milletvekili çıkardı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Sandıkların açılıp sayım yapılmasından sonra, maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız. Arkadaşlarımız, itiraz yapılan il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını bildirmişlerdir. Hâkimlerimizin vicdanları ile karar vereceklerine inanıyoruz” dedi.

    Etiketler: secim2018 , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri