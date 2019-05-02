İki ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Gürkan D. (26), Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Hamidiye Deniz Sokak üzerinde yürüyen kişiyi, şüphelenerek durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheli Gürkan D., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması ve açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Polis merkezine götürülen Gürkan D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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