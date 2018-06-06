Kocasını öldürdü bu cezayı alınca... 'Eşimi halen seviyorum'

Esenyurt’ta 2 aylık eşi Sinan Aktaş’ı (26) aralarında çıkan yemek tartışması yüzünden öldüren İlknur Aktaş’ın (21) annesi kızı ve damadının olay öncesinde herhangi bir sorunlarının olmadığını söyledi. Aktaş ise annesinin tehdit altında olduğu için yalan söylediğini belirterek, “Ben eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim. Halen de eşimi çok seviyorum. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasının yıkılmasını istemez” dedi. Mahkeme Aktaş’a ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle bu cezayı 15 yıla düşürdü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: 3 Mayıs 2017’de evlenen Sinan Aktaş (26) ile İlknur Aktaş (21) Esenyurt'ta, Sinan Aktaş'ın anne, baba ve erkek kardeşiyle yaşamaya başladı. 3 Ağustos günü akşam saatlerinde İlknur Aktaş ile eşi Sinan felç ve yatalak olan babası, annesi Telliban Aktaş'ın da bulunduğu sırada evde yemek konusunda tartıştı. İlknur Aktaş yatak odasındaki fotoğraf çerçevesini yere atıp kırdı. Cam parçaları ile eşi Sinan Aktaş'ı yaralayacağı sırada Sinan Aktaş engel oldu. Bu kez de mutfağa koşarak giden İlknur Aktaş mutfak çekmecesinden aldığı bıçağı arkasından gelen eşi Sinan Aktaş'ın sol göğüs kısmına sapladı. Aktaş aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

ANNE KIZINI YALANLADI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki celsesinde İlknur Aktaş hasta olan kayınpederinin kendisine ‘Sahurda gel koynuma gir’ dediğini iddia ederek bu durumu ailesine anlattığını ve onlarında kendi aralarında halletmelerini söylediğini belirtmişti. Bu iddialar nedeniyle İlknur Aktaş’ın annesi tanık olarak hakim karşısına çıktı. Ancak anne Hatice Demirel, “Benim olayla ilgili görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Herhangi bir sorunları yoktu. Herhangi bir tartışmalarına da şahit olmadım. Kızımın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yoktu. Herhangi bir ilaç da kullanmıyordu” dedi.

‘ANNEM DOĞRULARI SÖYLEMİYOR’

İlknur Aktaş ise annesinin tehdit edildiği için doğruları söylemediğini ileri sürerek, “Olay günü Sinan beni aradı. Eve gelmemi istedi. Ben de kalmak istediğimi söyledim. Sonra tekrar aradı sert bir şekilde ‘Kalmayacaksın’ dedi. Kötü bir cümle kullandı, ‘Sahibin yok mu senin Sahibini sinkaf ederim!’ dedi. Kayınpederimin davranışlarını anneme anlattım ve bu nedenle birkaç gün annemde kalmak istedim. Ancak Sinan izin vermeyince evime geri döndüm. Sinan evde tartışma esnasında bu olayları anneme anlattığım için bana kızdı. Ben bir gün öncesinde eşime bu olayları anneme söyleyeceğimi kendisine söyledim. O da bana ‘Sabret ayrı eve çıkacağız’ dedi. Ertesi gün de bu tartışma yaşandı bu olay oldu” ifadelerini kullandı.

‘EŞİMİ HALEN ÇOK SEVİYORUM’

Duruşma savcısı Zeynel Sarıboğa haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti. İlknur Aktaş ise, “Ben eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim. Halen de eşimi çok seviyorum. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasının yıkılmasını istemez. Bu şekilde davranmaz. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum. Pişmanım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme İlknur Aktaş’ı ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinden cezayı 18 yıla düşürdü. İyi hal indirimiyle de bu cezayı 15 yıla indirdi.