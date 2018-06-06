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    İki ay önce işe alınmışlardı... Aileye dehşeti yaşattılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    06.06.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, elektronik malzeme dükkanı işleten Orhan Çelik ve eşi Şehriban Bakırlı, 2 ay önce işe aldıkları 2 Gürcü tarafından işyerlerinde elleri ve ayakları bağlandı. Başarına poşet geçirilerek darp edilen Çelik hayatını kaybederken, Bakırlı, oğlu L.B’nin boğuşma sırasında gaspçılardan birinin başına saksı vurarak etkisiz hale getirmesiyle kurtuldu. L.B’nin başına saksı vurduğu gaspçı yakalanırken, diğeri kaçtı.

    Tuzla Mescit Mahallesi Laleli Sokak’ta işyeri bulunan Orhan Çelik (59), 2 ay önce Gürcistanlı Giorgi Tsıtsılashvili(28) ve kardeşi Ganga Tsıtslashvili’yi(25) işe aldı. Orhan Çelik’in evi de işyerinin üst katındaydı.

    Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, 2 Gürcü, Orhan Çelik’i işyerinde ellerini ayaklarını bağlayarak başına poşet geçirdi, daha sonra sandalyeye oturtularak işkence etmeye başladı. İşkence yapıldığı sırada olanlardan habersiz eşi Şehriban Bakırlı (47) üst kattaki evden işyerine indi. Gürcülerden biri hemen boğazını sıktı ve onun da ellerini ayaklarını bağladılar ve başına poşet geçirerek sandalyeye oturttular. Kolundaki bilezikler alındı. Ağzı koli bandıyla bağlandı.

    Daha sonra Giorgi Tsıtsılashvili, üst kattaki eve çıktı. Evde Şehriban Bakırlı’nın liseye giden oğlu L.B(15) vardı. Giorgi, eve girer girmez L.B’ye saldırdı. Evde boğuşma yaşandı. L.B, boğuşma sırasında eline geçirdiği saksıyı Giorgi’nin başına vurdu. Giorgi yere yığılınca, L.B. mahalle sakinlerinden yardım istedi. L.B, yardıma gelen mahalle sakinleri ile birlikte işyerinin camını kırarak içeri girdi. Üvey babası Orhan Çelik hayatını kaybetmişti. Annesi ise yaşıyordu. Gaspçılardan Ganga Tsıtslashvili kaçtı. Mahalle sakinleri Şehriban Bakırlı ve oğlunu hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine Tuzla Araştırma Büro Amirliği gelerek Giorgi Tsıtsılashvili’yi gözaltına aldı. Orhan Çelik’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Giorgi Tsıtsılashvili, Emniyetteki ifadesinde, Orhan Çelik’ten alacakları olduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini, öldürme niyetleri olmadığını öne sürdü. Polis, Ganga Tsıtslashvili’yi yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: İstanbul , cinayet
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