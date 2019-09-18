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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İki avukata gözaltı... FETÖ ve PKK’lılar için AB ülkelerine rapor hazırlamışlar

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İki avukata gözaltı... FETÖ ve PKK’lılar için AB ülkelerine rapor hazırlamışlar

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin talepleri doğrultusunda Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini raporlayarak verdikleri iddia edilen 2 avukat gözaltına alındı. Avukatların yasadışı yollardan Türkiye’den kaçan FETÖ ve PKK’lıların da gittikleri ülkelerde siyasi sığınma almaları için raporlar hazırladıkları öne sürülüyor.

OTOBÜSTE ARKA KOLTUĞA BİLET

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukatların yabancı ülke büyükelçilerine Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Y.S. ile Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat B.D.’yi adım adım takibe aldı. Sürekli şehirlerarası yolculuk yapan avukatları izleyen ekip, son olarak İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Y.S.’nin otobüsle İstanbul’dan Ankara’ya geçeceğini öğrendi. Bunun üzerine sivil polis, Y.S.’nin bindiği yolcu otobüsünde hemen arkasındaki koltuğa bilet aldı. Kendisini takip eden polislerden habersiz yolculuk yapan Y.S., Ankara’ya indiğinde gözaltına alındı.

FETÖ VE PKK’LILARA ÇALIŞMIŞLAR

Avukatlar Y.S. ile B.D.’nin hukuki kimliklerini kullanarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini derledikleri, bunları raporlayarak Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin büyükelçiliklerine verdikleri belirlendi. Avukatların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yasadışı yollardan Avrupa’ya kaçan ve gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili de rapor hazırladıkları iddia ediliyor. Büyükelçiliklerin talepleri üzerine avukatların FETÖ üyeleriyle ilgili hazırladıkları raporları para karşılığında verdikleri öne sürüldü. Avukatların sunmuş olduğu raporların, ilgili Avrupa ülkelerinin Dışişleri, Adalet Bakanlıkları ile Göçmenler Daireleri’ne iletildiği, sunulan raporların sınır dışı, sosyal yardım ödemeleri, oturma izni alma-iptal etme ve vatandaşlıktan çıkarma gibi işlemlerde kullanıldığı kaydedildi.

MASAK RAPORU: 3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Avukatlar Y.S. ve B.D.’nin hazırladığı raporların FETÖ üyelerinin siyasi sığınma ve iltica talepleriyle ilgili görülen mahkemelerde kullanıldığı, bu raporların söz konusu ülkelerin mahkeme kayıtlarına gizli tanık anlatımları şeklinde yer aldığı da belirlendi. Avukatların, hazırladıkları raporları büyükelçiliklere elden teslim ettikleri de kaydedildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki, şüpheli avukatlar Y.S. ve B.D.’nin hazırladıkları raporlar karşılığında büyükelçiliklerden 3 milyon lira aldıklarına yönelik bilgiler de soruşturma dosyasına girdi. Emniyette sorguları devam eden avukatların vereceği ifade doğrultusunda soruşturmanın genişleyeceği öğrenildi.

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