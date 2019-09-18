İki avukata gözaltı... FETÖ ve PKK’lılar için AB ülkelerine rapor hazırlamışlar
Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin talepleri doğrultusunda Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini raporlayarak verdikleri iddia edilen 2 avukat gözaltına alındı. Avukatların yasadışı yollardan Türkiye’den kaçan FETÖ ve PKK’lıların da gittikleri ülkelerde siyasi sığınma almaları için raporlar hazırladıkları öne sürülüyor.
OTOBÜSTE ARKA KOLTUĞA BİLET
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukatların yabancı ülke büyükelçilerine Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Y.S. ile Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat B.D.’yi adım adım takibe aldı. Sürekli şehirlerarası yolculuk yapan avukatları izleyen ekip, son olarak İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Y.S.’nin otobüsle İstanbul’dan Ankara’ya geçeceğini öğrendi. Bunun üzerine sivil polis, Y.S.’nin bindiği yolcu otobüsünde hemen arkasındaki koltuğa bilet aldı. Kendisini takip eden polislerden habersiz yolculuk yapan Y.S., Ankara’ya indiğinde gözaltına alındı.
FETÖ VE PKK’LILARA ÇALIŞMIŞLAR
Avukatlar Y.S. ile B.D.’nin hukuki kimliklerini kullanarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini derledikleri, bunları raporlayarak Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin büyükelçiliklerine verdikleri belirlendi. Avukatların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yasadışı yollardan Avrupa’ya kaçan ve gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili de rapor hazırladıkları iddia ediliyor. Büyükelçiliklerin talepleri üzerine avukatların FETÖ üyeleriyle ilgili hazırladıkları raporları para karşılığında verdikleri öne sürüldü. Avukatların sunmuş olduğu raporların, ilgili Avrupa ülkelerinin Dışişleri, Adalet Bakanlıkları ile Göçmenler Daireleri’ne iletildiği, sunulan raporların sınır dışı, sosyal yardım ödemeleri, oturma izni alma-iptal etme ve vatandaşlıktan çıkarma gibi işlemlerde kullanıldığı kaydedildi.
MASAK RAPORU: 3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Avukatlar Y.S. ve B.D.’nin hazırladığı raporların FETÖ üyelerinin siyasi sığınma ve iltica talepleriyle ilgili görülen mahkemelerde kullanıldığı, bu raporların söz konusu ülkelerin mahkeme kayıtlarına gizli tanık anlatımları şeklinde yer aldığı da belirlendi. Avukatların, hazırladıkları raporları büyükelçiliklere elden teslim ettikleri de kaydedildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki, şüpheli avukatlar Y.S. ve B.D.’nin hazırladıkları raporlar karşılığında büyükelçiliklerden 3 milyon lira aldıklarına yönelik bilgiler de soruşturma dosyasına girdi. Emniyette sorguları devam eden avukatların vereceği ifade doğrultusunda soruşturmanın genişleyeceği öğrenildi.
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