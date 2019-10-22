İki avukat yaşadıkları şokun ardından harekete geçti

OLAY geçen 18 Ekim’de saat 15.00 sıralarında yaşandı. Mersin Barosu’na kayıtlı Av. Esragül B. ve Stajyer Av. Helin G., tarafı oldukları bir iş dosyasını incelemek üzere Mersin 2. İş Mahkemesi kalemine gitti.



Avukatlar, mübaşire, talep ettikleri dosyanın numarasını bildirdi. Mübaşir Oktar Çetin’in dosyayı aradığı sırada, iki avukat kalemin bir köşesinde ayakta bekledi. Bu sırada Mübaşir Çetin birkaç kez, iddiaya göre, sert bir tonda, iki avukata oturmalarını istedi. İki avukat, ayakta bekleyebileceklerini belirtti.



Dosyayı bulamayan Mübaşir Çetin bu kez iki avukata “Oturun, böyle olunca dosyayı ararken peşimden dolanıyorsunuz gibi hissediyorum” dedi.

BURANIN KURALLARINA UYMAK ZORUNDASINIZ

Avukatlar ise, kendilerine yönelik sert ifadeler nedeni ile mübaşiri uyardı. Bu esnada dosya bulundu ve avukatlara verildi.



Avukatlar dosyayı inceledikleri sırada bu kez, Kalem Müdiresi Selen Has, iki avukata yönelik “Getirin şu dosyayı!. Bu dosyayı benim önümde inceleyeceksiniz” dedi.



Avukatlar, kendilerine yönelik üsluptan rahatsız olduklarını, tarafı oldukları dosyayı inceleme hakları olduğunu belirtti. Dosyayı inceleyip teslim edeceklerini belirten avukatlar, hukuksuz bir işlem yapmayacaklarının bilinmesini istedi.



Müdire Selen Has bu kez “Canım yarası olan gocunur. Ben size, dosyayı burada inceleteceğim. Buranın kurallarına uymak zorundasın” dedi.

KİMLİKLERİNE EL KOYDU

Ortam iyice gerginleşirken, iki avukat Has’ın olduğu masanın önünde dosyayı incelemeye başladı. Bu sırada, mübaşir Çetin, iki avukattan, avukatlık kimliklerini göstermelerini istedi. İki avukat, kimliklerini Çetin’e gösterdi. Çetin, avukatların kimliğini ellerinden aldı ve bilgilerini not aldı.

İKİ AVUKATI KALEMDEN KOVDU

İki avukat, gördükleri muamele nedeni ile tepki göstermelerine rağmen durumun değişmemesi üzerine, olaya ilişkin tutanak tutmaya başladı. Bu esnada, kalem görevlileri olayı Mahkeme Hâkimi Onur İnan’a bildirdi.



İnan’ın kaleme geldiği esnada iki avukat tutanağı tutuyordu. İnan, sorunun ne olduğunu sordu. Taraflar, yaşananlara ilişkin anlatımda bulunurken Hâkim İnan, iki avukata yönelik “Tutanağınızı gidin dışarıda tutun.



Çıkın kalemimden” dedi. İki avukat bu duruma itiraz etti. Mesleklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten avukatlar, kovulmalarını gerektirecek bir durum olmadığını anlatmaya çalıştı. Hâkim İnan, daha sert bir ifadeyle, daha “Hadi, derhal çıkın kalemimden” dedi.

Olayın daha fazla büyümesini istemeyen iki avukat kalemden çıkarak olaya ilişkin tutanağı hazırladı ve imza altına aldı. İki avukat, Hâkim Onur İnan hakkında da HSK’ya şikâyette bulundu.

KALEM, HÂKİMİN ÖZEL MÜLKÜ DEĞİL

Şikâyet başvurusu dilekçesinde “Hâkim, mahkeme kalemini özel mülkü olarak benimseyemez. Kalem memurlarıyla olan ilişkisini şahsileştiremez” denildi. Hukuk sisteminde, hâkim-savcı ve avukat arasında ast üst ilişkisi olmadığına vurgu yapılan dilekçede “Şikâyete konu olan olay kapsamında hâkim tarafından bulunduğumuz savunma makamı saldırıya uğramıştır” denildi.

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