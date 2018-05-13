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    İki askeri Rus gemisi Boğaz'dan geçti

    Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / DHA
    13.05.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    RUS donanmasına ait iki askeri gemi dün art arda İstanbul Boğazı’ndan geçti.

    912 borda numaralı askeri mayın tarama gemisi 14.00 sıralarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Gemideki askerler kıyıyı izleyip cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

    Mayın tarama gemisinin geçişinin ardında kısa bir süre sonra aynı istikamette MB-304 borda numaralı askeri römorkör gemisi de köprünün altından geçti. Askerlerin dürbünle kıyıyı izlediği görüldü. Gemiler 1.5 saatte Boğaz’dan geçişlerini tamamlayıp Marmara Denizi’ne açıldı. 

    Etiketler: Rusya , istanbul boğazı , gazetehaberleri , gündem
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