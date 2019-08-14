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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
14.08.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İki arkadaşın sır intiharı

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İki arkadaşın sır intiharı

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki arkadaş birer gün arayla intihar etti. İntihar eden gencin sosyal medyadan, kendisinden bir gün sonra intihar eden arkadaşıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, dün Zafer Mahallesi Yakut Sokak'ta yol ortasında Ö.A. (23) isimli genç, kafasına pompalı tüfekle ateş ederek intihar etti. Görgü şahitlerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin ardından Ö.A.'nın cenazesi morgdan alınarak cenaze toprağa verildi.

Bugün de Ö.A.'nın uzaktan akrabası ve arkadaşı olan E.Y. (30) da, Eskikonacık Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle intihar etti. Arkadaşı gibi başına ateş ettiği belirlenen E.A'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada yapılan araştırmada Ö.A.'nın sosyal medya hesabından dün intihar ettiği sokağın ve mahallenin adresini paylaştığı görüldü. Ayrıca Ö.A'nın yine sosyal medya hesabında bugün evinde intihar etmiş halde bulunan E.Y. ile de ilgili "Gerçek Ö.A.'yım E.Y. farklı değil" paylaşımı yaptığı görüldü.

Bu paylaşımının ardından polis yaşanan intiharları detaylı şekilde incelemeye aldı. Polis ve savcılık Ö.A'nın arkadaş grubu arasında başka intiharlar olabileceği üzerinde duruyor.

İki arkadaşın sır intiharı


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