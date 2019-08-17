İki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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