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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.12.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

İki acı haber... Biri 38 diğeri 15 günlüktü...

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İki acı haber... Biri 38 diğeri 15 günlüktü...

Mersin'in Tarsus ilçesinde çadırda kalan ailenin 38 günlük bebeği yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da ise annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde genellikle mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgedeki bir çadırda, Hüsniye U'nun (21) henüz isim verilmeyen 38 günlük erkek bebeği, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Nöbetçi adli tıp doktorunun, ölümü şüpheli olarak belirtmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan anne, emzirdiği bebeğinin sabah 06.00 sıralarında kustuğunu belirterek, daha sonra uyuttuğunu söyledi.

Bir süre sonra bebeğin nefes almadığını fark ettiğini öne süren Hüsniye U, durumu aile büyüklerine haber verdiğini ifade etti.

Bebeğin cenazesi, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

ŞANLIURFA'DA 15 GÜNLÜK BEBEK...

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Hasan Çelebi Mahallesi'nde 15 gün Yüsra Makhut'u emziren Suriyeli anne Emine Makhut, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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