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    İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E Devlet'te adres değişikliği yapma

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 17:58 | Son Güncelleme:

    İkametgah değişikliğinin nasıl yapılacağı son günlerde merak konusu oldu. İkamet ettikleri evden başka bir yere taşınan vatandaşlar, ikametgah değişikliği işlemlerini nasıl ve nereden yapabilecekleri konusunu araştırıyor. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? E Devlet'ten ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

    İkametgah değişikliği işlemlerini yapmak sanılanın aksine hiç de uğraştırıcı değil. İkamet ettiği adresten başka bir adrese taşınan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yaparak, Kaymakamlıklarda bulunan ilçe nüfus müdürlüklerine gitmeden de bu işlemi kolayca halledebilir. Peki, E Devlet'ten İkametgah değişikliği nasıl yapılır? İşte, son günlerin merak edilen konusu ikametgah değişikliği hakkında merak edilen detaylar...

    İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

    Mevcut adresinizden başka bir adrese taşındığınız takdirde, ikamet edilen yerden taşınan birinin adres değişikliğini gerekli mercilere, resmi olarak 20 gün içinde bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu işlem, Nüfus Müdürlükleri’nden yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor.

    E DEVLET İLE İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ

    Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

    Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.

    NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ARACILIĞIYLA İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ

    Adres değişikliklerini Nüfus Müdürlüklerinde de yapabilirsiniz. İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin il Nüfus Müdürlüğüne gidip adresi bildirimi yapmanız gerekiyor. Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.

    Etiketler: İkametgah değişikliği nasıl yapılır? , gündem
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