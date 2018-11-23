İHTK, AİHM’ye başvuruyu azalttı
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na (İHTK), son beş yılda 8 bin 863 başvuru yapıldı.
Komisyon bu başvurulardan 4 bin 52’sini kabul etti ve toplam 42 milyon tazminat ödendi. En çok tazminat kararı uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasından verildi. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 19 Ocak 2013 tarihinde, AİHM’ye yapılan bazı başvurular için tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olarak kuruldu. Böylece, Türkiye’den AİHM’ye başvurular yıllar itibarıyla önemli oranda geriledi. 31 Aralık 2012’de AİHM’ye Türkiye’den başvuru 16 bin 876 iken 31 Aralık 2017’de bu rakam 7 bin 518’e geriledi. Komisyon sayesinde AİHM’ye yapılan başvuru sayısı son 16 yılın en düşük seviyesine indi.
31.3 MİLYON LİRA TAZMİNAT
31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren kanunla da AYM’deki uzun yargılama konulu başvurular bu komisyona havale edilmeye başlandı. AYM de 31 Ekim 2018 itibarıyla, 4 bin başvuruda İHTK’yı adres gösterdi. Bu yıl 7 bin önümüzdeki yıl ise 10 bin dosyanın aynı yolu takip etmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre İHTK, Nisan 2018’e kadar en çok tazminatı “uzun yargılama ve geç icra” nedeniyle verdi. Komisyona bu gerekçeyle yapılan 7 bin 377 başvurudan 3 bin 332’si kabul edildi ve 31 milyon 320 bin lira tazminat ödendi. Kamulaştırma nedeniyle uzun yargılama ve değer kaybının karşılanmadığı gerekçesiyle vatandaşlarca 486 başvuru yapıldı. Vatandaşlara 4 milyon 857 lira kamulaştırma tazminatı, 1 milyon 501 bin lira da mülkiyet hakkı tazminatı verildi.
CEZAEVLERİNDEN 742 BAŞVURU
Komisyon, tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin yaptırımları üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği, Türkçe yazılan mektup veya benzer iletilerin ceza infaz kurumu idaresi tarafından alınmaması veya gönderilmemesi nedeniyle yapılan 742 başvurudan ise 396’sını kabul ederken 250’sini reddetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle