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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OYA ARMUTÇU - ANKARA
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İHTK, AİHM’ye başvuruyu azalttı

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İHTK, AİHM’ye başvuruyu azalttı

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na (İHTK), son beş yılda 8 bin 863 başvuru yapıldı.

Komisyon bu başvurulardan 4 bin 52’sini kabul etti ve toplam 42 milyon tazminat ödendi. En çok tazminat kararı uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasından verildi. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 19 Ocak 2013 tarihinde, AİHM’ye yapılan bazı başvurular için tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olarak kuruldu. Böylece, Türkiye’den AİHM’ye başvurular yıllar itibarıyla önemli oranda geriledi. 31 Aralık 2012’de AİHM’ye Türkiye’den başvuru 16 bin 876 iken 31 Aralık 2017’de bu rakam 7 bin 518’e geriledi. Komisyon sayesinde AİHM’ye yapılan başvuru sayısı son 16 yılın en düşük seviyesine indi.

31.3 MİLYON LİRA TAZMİNAT

31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren kanunla da AYM’deki uzun yargılama konulu başvurular bu komisyona havale edilmeye başlandı. AYM de 31 Ekim 2018 itibarıyla, 4 bin başvuruda İHTK’yı adres gösterdi. Bu yıl 7 bin önümüzdeki yıl ise 10 bin dosyanın aynı yolu takip etmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre İHTK, Nisan 2018’e kadar en çok tazminatı “uzun yargılama ve geç icra” nedeniyle verdi. Komisyona bu gerekçeyle yapılan 7 bin 377 başvurudan 3 bin 332’si kabul edildi ve 31 milyon 320 bin lira tazminat ödendi. Kamulaştırma nedeniyle uzun yargılama ve değer kaybının karşılanmadığı gerekçesiyle vatandaşlarca 486 başvuru yapıldı. Vatandaşlara 4 milyon 857 lira kamulaştırma tazminatı, 1 milyon 501 bin lira da mülkiyet hakkı tazminatı verildi.

CEZAEVLERİNDEN 742 BAŞVURU

Komisyon, tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin yaptırımları üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği, Türkçe yazılan mektup veya benzer iletilerin ceza infaz kurumu idaresi tarafından alınmaması veya gönderilmemesi nedeniyle yapılan 742 başvurudan ise 396’sını kabul ederken 250’sini reddetti.

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