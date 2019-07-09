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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

İhtiyati tedbir kararı nedir? İhtiyat tedbiri ne demek?

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İhtiyati tedbir kararı nedir? İhtiyat tedbiri ne demek?

İhtiyati tedbir kararı, markaların ticaret unvanlarını koruma amacıyla ihtiyat tedbir kararı verilebilmektedir. Bu tedbir, markanın halihazırda devam eden davasının karara bağlanana kadar haklarının korunması amacıyla ortaya çıkmıştır. Peki, İhtiyat tedbiri kararı tam olarak neyi ifade etmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Geniş anlamda fikri haklar, markalar, sınai resim ve modeller, ihtiralar, menşe ve mahreç işaretlerini ve ticaret unvanını kapsayan sınai hakları ve bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri ile ilgili olan fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları kapsar. Söz konusu fikri haklar, insan zekâsının ürünü olup, maddi mallardan ayrı kendine has hukuki varlığa ve iktisadi değere sahip mallardır.

Bu bağlamda, kişinin fikri mülkiyet hakkını korumak için, fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak açılmış ve görülmekte olan davalarda, veyahut ortada açılmış herhangi bir dava yokken, vuku bulabilecek tehlikelere karşı hakim, ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Kısaca, mahkemenin, esas hakkında davayı hükme bağlayıncaya kadar geçen süre zarfında, teminat amacıyla, geçici hukuki kuruma sağlaması işlemine “ihtiyati tedbir” denilir.

İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalıyı, dava konusu ile alakalı olarak, gelebilecek zararlara karşı, geçici nitelikte koruma sağlar. İhtiyati tedbirin amacı, talepte bulunanı baştan tatmin etmek olmayıp, asıl ihtilafı çözecek davanın sonucunu güvence altına almak, bu arada dava sonucuna yönelik olarak, onu etkisiz kılacak muhtemel zararın veya tehlikenin önüne geçmektir

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