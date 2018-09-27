İhtiyacı olmadan çalma hastalığının adı nedir?
İhtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanların hangi hastalıktan muzdarip olduğu merak konusu oldu. Daha önce böyle bir hastalığın varlığından haberdar olmayan vatandaşlar, internette yaptıkları araştırmalarla 'İhtiyacı olmadan çalma hastalığının adı nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair detaylar...
Herhangi bir şeye ihtiyacı olmadığı halde onu çalma hastalığının adı tıp dilinde "Kleptomani" olarak biliniyor. “Çalma hastalığı” olarak da adlandırılan kleptomanide semptomlar, çocuklukta başlar ve aralıklı olarak erişkin dönemde de devam eder. Bu hastalık 150 yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Kleptomani nadir görülen ruhsal bir bozukluktur. Hırsızlık hastalığının toplumdaki yaygınlığı %0,6 civarındadır. Öte yandan bu sorun erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir.
Bu hastalığı kısaca tanımlayacak olursak şunları söyleyebiliriz; Gereksinimi olmadığı, hemen kullanmayacağı halde ve maddi değeri nedeniyle satma düşüncesi olmadan birtakım nesneleri izinsiz olarak alarak, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğu, zorlantılı çalma hastalığı...
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