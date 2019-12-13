İhtiras ne demek? İhtiras Nedir? İhtiras TDK sözlük anlamı

Aşırı, güçlü istek anlamında kullanılan ihtiras kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ikinci anlamı tutku olarak nitelendirilen kelime, isimdir. İki heceden oluşan ihtiras sözlük anlamı tutku ile yakın anlamlıdır.

İhtiras Kelimesinin Anlamı

Modern kullanım aynı zamanda tutkuyu, karşı konulmaz bir irrasyonel güç olarak tanımlar. Kelimenin kökü, tutkunun sizi bir şey yapmanıza ya da bir şekilde acı çekmenize neden olan dış bir güç olduğu fikrini taşır. Modern ihtiras versiyonu, bir şeye duyulan yoğun bir istek olarak kullanılır.

Genel olarak olumsuz çağrışım yapan ihtiras kelimesi Arapça ha-re-se'den gelir. Kişinin kendinin zarar göreceği kadar bir şeye delicesine tutkun olması anlamında kullanılan ihtiras kelimesi ile ilgili bilinen bir Türk atasözü yoktur.