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ANKARA
07.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhsanoğlu’na Rusya’da nişan

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İhsanoğlu’na Rusya’da nişan

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun 5. toplantısı, Başkurdistan Cumhuriyeti başkenti Ufa’da düzenlendi.

Toplantının ana gündemi İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 50. yılının kutlamaları dolayısıyla Rusya-İslam Dünyası ilişkileriydi. Toplantıda, Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı, İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na sunuldu. Nişanın, gerek IRCICA Kurucu Genel Direktörü gerek İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri olarak Rusya Müslümanları ve Rusya hükümeti ile İslam Dünyası ve İİT arasında daha yakın işbirliğine üstün katkı ve hizmetler sebebiyle İhsanoğlu’na verildiği bildirildi.

İhsanoğlu, “Çabalarımız sonucunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci statüsünde üye kabul edilmesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz” dedi.

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