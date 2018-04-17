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    İhsan Eliaçık’a 6 yıl 3 ay hapis, İstanbul ve yurt dışına çıkmama yasağı

    Ayşegül USTA/ İSTANBUL
    17.04.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık bir seminerdeki konuşması ile “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eliaçık’ın cezasında indirim yapmayan İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışına ve İstanbul dışına çıkmama ve haftada iki gün imza adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.

    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı. Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

    Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurt dışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

    Etiketler: eliaçık ceza , gündem
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