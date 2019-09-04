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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ \ ANKARA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhraçların nedeni sosyal medyadaki sert paylaşımlar

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İhraçların nedeni sosyal medyadaki sert paylaşımlar

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK toplantısında, bakanlıkların ayrılmaması kararı alındı. Toplantıda oy birliği ile alınan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Seferüstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Bahçı’nın partiden ihraç kararlarında ise özellikle Davutoğlu’nun son bir haftada sosyal medya ve basında yaptığı tehdit içeren açılamaların etkili olduğu belirtildi. Toplantıda Erdoğan, yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan ve Abdulllah Gül’un, Davutoğlu gibi bir yol izlemediğini dile getirdi.

SON BİR HAFTA ETKİLİ OLDU

Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan ve yaklaşık 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Seferüstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Bahçı’nın partiden ihracına oy birliğiyle karar verilmişti. Erdoğan’ın toplantıda disiplin sürecinin bir an önce başlamasını ve bu sürecin takip edilmesini istediği öğrenildi. İhraç kararında, parti tüzüğünün 117-7 maddesindeki basın-yayın organlarından parti hakkında açıklama yapanlarla ilgili disiplin sürecinin başladığı ifadesine yer verildi. Toplantıda daha önce Davutoğlu’nun Ali Babacan gibi partiden istifa etmesinin beklendiği fakat süre geçtikçe parti üyeliğini bir avantaj olarak kullanarak sert açıklamalar yaptığı dile getirildi. Erdoğan, Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaların tehdit içerdiğini ifade ederek, bunun teşkilatı rahatsız ettiğini söyledi. Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar izah edilebilir sınırların ötesine geçti. Parti ve teşkilat disiplinine uymuyor. Eğer gereği yapılmazsa inandırıcılığımızı kaybedebiliriz” dedi. Toplantıda “İhraç etmek mağdur algısı oluşturur mu?” tartışması da gündeme geldi fakat Davutoğlu’nun son bir haftada yaptığı açıklamaların tehdit içerdiği ve giderek sert açıklamalar yapıldığı değerlendirildi.

İSTİSMAR EDİYORLAR

MYK üyeleri ise Davutoğlu’nun kurduğu yeni parti oluşumu içerisinde yer alan isimlerin, partilileri, Davutoğlu’nun konuşacağı etkinliklere ‘Cumhurbaşkanımızın da bilgisi var’ diyerek davet ettiği yönünde duyumlar aldıklarını iletti. Parti kurmayları Erdoğan’a ayrıca ‘Davutoğlu’nun içinde olduğu yeni oluşum ile AK Parti’nin danışıklı dövüş yaptığı’ yorumlarının teşkilat içerisinde konuşulduğunu anlattı. Erdoğan’ın bunun üzerine Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün parti kurma süreci ile Davutoğlu’nun parti kurma sürecinin birbirinden çok farklı olduğunu söylediği, bu isimlerin istifa etmek yerine parti üyeliğini istismar ettiğini dile getirdi.
Erdoğan sürecin bir an önce sonuçlanması için talimat da verdi. Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimlere, 7 gün içerisinde kurula savunma yapma çağrısında bulunulacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından Disiplin Kurulu ihraç için 30 gün içerisinde karar verebilecek.
Toplantının diğer önemli maddesi de birleştirilen bakanlıkların durumu oldu. Edinilen bilgiye göre yapılan tartışmaların ardından bakanlıkların ayrılmaması görüşü ağır bastı.

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