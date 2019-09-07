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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhracın kriterleri belirlendi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İhracın kriterleri belirlendi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın başta Ahmet Davutoğlu ve ekibi olmak üzere partiden ayrılanlara ve yeni oluşum hareketlerine katılanlara ilişkin değerlendirmeleri, parti toplantılarında da sürdü. Parti, ihraç süreci başlatmanın kriterlerini belirledi.

‘70 YAŞINDA BİR ADAM’

Son MYK toplantısında, yeni oluşum hareketlerine katılanların partiye yönelik eleştirileri karşısında nasıl bir süreç başlatılacağının tartışılması aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı bir olayı aktardı. Erdoğan’ın “Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani” dediği öğrenildi. Bu eski bakanın, Abdullah Gül ve Ali Babacan’la birlikte hareket eden Beşir Atalay olduğu öğrenildi.

Erdoğan daha sonra, “Aslında onların değil bizim ne yaptığımız önemli. Başkalarının en yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak işimiz var. İşimize yoğunlaşalım. Başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. Kendi işimize bakalım” dedi.

‘İSTİFALARINI BEKLEYELİM’

Toplantıda, ihraçlarla ilgili tüm üyeler söz alıp konuşurken, “İhraç etmeyelim, istifa etmelerini bekleyelim” diyenler de oldu. Bazı üyeler, bu hareketlerin amacının iktidar olmak değil cumhurbaşkanlığını kaybettirmek olduğunu, yeni sistemde 50 artı 1 oy gerektiği için bunun bir dezavantaj olabileceğini dile getirdiler. Bundan sonraki ihraç süreçlerinde, “AK Parti’de olmasına karşın, kamuoyunda partiyi eleştirenler ve yeni oluşumlarla ilişkisi olduğunu açıkça dile getirenler” olarak çerçeve çizildi. Bu tanımlamaya uyanlarla ilgili ihraç başlatılacak.

YENİ OLUŞUMA BAKIŞ

Yapılan değerlendirmeler yeni hareketlerin daha çok İYİ Parti’nin tabanına yönelik bir bakış açısına sahip olduğunu dile getirenler de oldu. Bazı üyeler, “Hâlâ partileşemediler” deyince, “Bu önemli değil, her an partileşebilirler. Partileşme ve grup kurmak sonuçta 20 milletvekiline bakar” diyenler de oldu.

Toplantıda, kongre süreciyle ilgili hazırlıklar değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha “Tabanda yenilenme sağlanmalı, yeni Ömer’ler bulmalıyız” sözünü tekrarladı. Bunun üzerine kadın üyelerden biri “Aynı zamanda Ayşe’ler de bulmalıyız” deyince Erdoğan gülerek, “Tabii ki Ayşe’ler de Hatice’ler de olsun” dedi. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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