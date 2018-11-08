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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
08.11.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

İhraç talepleri sonrası ilk açıklama

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İhraç talepleri sonrası ilk açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulunca kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili, "Arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim." dedi.

Erol, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna gönderilmesine ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi. Erol, Disiplin Kuruluna sevk kararının, grup başkanvekillerinden izin almadan ekim ve kasım aylarında televizyon programlarına katılması nedeniyle alındığını söyledi.

Sonuç olarak bir milletvekillinin parti disiplini ve grup kararlarına uyması gerektiğini vurgulayan Erol, "Ben her televizyon programına çıkarken, genelde ulaşabildiğim zamanlarda grup başkanvekillerime sözlü olarak bilgi vererek çıktım. Sevindirici olarak konuşma içeriklerimden kaynaklı değil, yalnızca televizyon programlarına katılmamdan kaynaklı bir disiplin süreci başlatıldı. Bundan bir hafta önce de Genel Merkezimizin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kınanma cezası verilerek bir disiplin süreci yaşamıştım." ifadelerini kullandı.

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

Ailesinin ulusal değerler, devlet ve cumhuriyet gelenekleri üzerinden siyaset yaptığını belirten Erol, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinin üyeleriyiz. Oradan gelen bir geleneğimiz ve kültürümüz var. Son derece üzgünüm, 95 yıllık CHP tarihinin 34 yılına şahitlik yapmış birisiyim. 34 yıl içerisinde CHP'nin en genç il başkanlığını yaptım." diye konuştu.

İhraç talepleri sonrası ilk açıklama

Parti kültüründen ve ahlaki değerlerinden gelen biri olduğuna işaret eden Erol, "Parti ile üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP'li onurunu, kimliğini asla bizim elimizden alamazlar." dedi.

Grup Disiplin Kurulunun şahsına ilişkin kararını basın yayın kuruluşlarından öğrendiğini anlatan Erol, daha sonra elektronik postayla kararın gerekçesinin tarafına iletildiğini bildirdi. Erol, şu değerlendirmede bulundu:

 

ADALETE İNANAN BİR MİLLETVEKİLİYİM

"Bir milletvekili olarak hem ülkenin sorunlarına bakış açımızı hem parti politikalarımızı anlatmak adına içerikle ilgili bir eleştirinin olmaması, yalnızca izin almadan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Ama tabii hakka, hukuka, adalete inanan bir milletvekiliyim. Sanıyorum arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim."

Erol, bir gazetecinin Türkçe ezan konusundaki görüşlerini sorması üzerine, bu konuda yorum yapmak istemediğini kaydetti. 

CHP iki milletvekilini disipline sevk etti
CHP iki milletvekilini disipline sevk etti
 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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