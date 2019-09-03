İhraç talebi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MYK toplantısında, kongre süreci ile birlikte parti içinde olup partili gibi davranmayanlar tespit edildi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, yeni parti oluşumu içerisinde yer alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ’ın partiden ihracı istendi.
Toplantıda Erdoğan’ın talimatı ile alınan ihraç kararında, “AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
YAMALI VE TEMURCİ’NİN DE İHRACI İSTENECEK
Toplantıda ihraçların ilerleyen günlerde devam etmesi kararı da alındı.
Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, il ve ilçelerde yapılacak ihraçlardan sorumlu olarak görevlendirildi. Edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’nın da ihraçları istenecek. İhraçlar kongre süreci boyunca il ve ilçelerde devam edecek. Delege belirleme sürecinde üye listeleri de tek tek elden geçirilecek. Üyeler içerisinde parti söylemlerine ve politikalarına aykırı davrananlar tespit edilecek ve bu kişilerle yapılacak görüşmelerde partiden istifa etmeleri istenecek. İstifa etmemekte direnen ve parti politikalarına aykırı davranışını sürdürenler için ise disiplin süreci işletilecek. Parti politikalarına aykırı eylem ve söylemi olan isimlerin yönetim kademelerinde yer almalarının önüne geçilecek.
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