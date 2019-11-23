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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhmal raporu: ‘Şehri terk et’ deyip bıraktılar

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
İhmal raporu: ‘Şehri terk et’ deyip bıraktılar

Güleda Cankel’in eski sevgilisi tarafından ‘17 saat süren bir cinayete’ kurban gitmesinin ardından rapor hazırlanarak Bakan Soylu’ya sunuldu: “Zafer Pehlivan ifadesi alınarak savcılığa iletildi. Savcılık talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla serbest bıraktı. Pehlivan polis otosuyla ‘şehri terk etmesi’ için otogara götürüldü. Güleda da evine bırakıldı.”

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in (19), eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan ihmal soruşturmasının raporu tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunulan raporda, Pehlivan’ın savcılık talimatıyla ifadesinin alındığı ve yine savcı talimatıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele veren Güleda Cankel’in ölümünün ardından görevli polisler ve sağlık personeli ile ilgili “ihmal” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı. Soylu, kendisine sunulan rapordaki detayları Hürriyet’le paylaştı.

KADINA ŞİDDETTEN GÖZALTI İŞLEMİ

Rapora göre Zafer Pehlivan’ın, Güleda Cankel’i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına şöyle yansıdı: “Kadına şiddet yönüyle şahısa (Zafer Pehlivan) gözaltı işlemi yapılmış, mağdur ile (Güleda) polis merkezine götürülmüştür. İfadeleri alındıktan sonra tutanaklar tutulmuştur. Mağdur kişi (Güleda) şikâyetçi olmamasına rağmen ‘koruma verelim’ denilmiş, ancak ‘Hayır ben koruma istemiyorum’ diyerek reddetmiştir. Gözaltı işlemi yapılan şüphelinin (Zafer Pehlivan) ifadesi alınarak savcılığa iletilmiştir. Savcılık ise talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla saat 03.32’de serbest bırakmıştır.”

Şüpheli Zafer Pehlivan’ın savcılık talimatıyla serbest bırakılmasının ardından polis otosuna alınarak şehirlerarası otogara götürüldüğü, “şehri terk etmesinin” istendiği; Güleda’nın ise başka bir polis otosuyla evine bırakıldığı raporda yer aldı.

 

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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