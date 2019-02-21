İhmal mi var art niyet mi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Mersin’de büyükşehir belediye başkan adayı olan Burhanettin Kocamaz’ın isminin Seçim Kurulu’na geç bildirilmesiyle ilgili olarak, “Burhanettin Bey’in hem siyasi tecrübesi vardır hem de belediyecilikte yüksek bir tecrübeye sahiptir. Saat 17.25 itibarıyla isminin verilmemesi düşündürücüdür. Bunu Burhanettin Kocamaz Bey, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır?” dedi.
Önceki akşam gazetecilerle yemekte bir araya gelen Bahçeli, özetle şunları söyledi:
HEDEF YÜZDE 52
“(Cumhur İttifakı) İki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Genişlemeler, zillet ittifakına mahalli idareleri kazandırmamak amacıyla bir siyasi takdirdir. Sayın Cumhurbaşkanı Osmaniye’de aday göstermeyeceklerini ifade etti. Rize’de biz aday göstermedik. Böyle bir gönül hoşnutluğu oluşturmak istemişizdir. Sonuçtan MHP olarak memnunuz. Yüzde 52’nin altına düşmemek ana hedeftir. Yüzde 52’nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz.
(Ortak miting) Planlama genellikle AK Parti’nin çalışma düzenine uygun yapılıyor. İsterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirler de görüşülebilir. Yenikapı’daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul’da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul’da yıldırım gibi çakar.
(Domates, biber fiyatları) Bu domates, patlıcan, soğan meselesi siyasetin yeni figürleri olarak ortaya çıktı. Örneğin 15’inci dereceden bir memur ayda ne kadar soğan tüketiyor onu bilen yok. Ama herkeste bir soğan edebiyatı var. İhtiyacı olmadığı halde ‘Bugün patlıcan yemedim’ diye kimse ölmüyor. Yarın yer ama bunu bir seçim döneminde fakir fukaranın edebiyatı haline dönüştürmeyi doğru bulmuyorum.”
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