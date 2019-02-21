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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhmal mi var art niyet mi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İhmal mi var art niyet mi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Mersin’de büyükşehir belediye başkan adayı olan Burhanettin Kocamaz’ın isminin Seçim Kurulu’na geç bildirilmesiyle ilgili olarak, “Burhanettin Bey’in hem siyasi tecrübesi vardır hem de belediyecilikte yüksek bir tecrübeye sahiptir. Saat 17.25 itibarıyla isminin verilmemesi düşündürücüdür. Bunu Burhanettin Kocamaz Bey, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır?” dedi.

Önceki akşam gazetecilerle yemekte bir araya gelen Bahçeli, özetle şunları söyledi:

HEDEF YÜZDE 52

“(Cumhur İttifakı) İki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Genişlemeler, zillet ittifakına mahalli idareleri kazandırmamak amacıyla bir siyasi takdirdir. Sayın Cumhurbaşkanı Osmaniye’de aday göstermeyeceklerini ifade etti. Rize’de biz aday göstermedik. Böyle bir gönül hoşnutluğu oluşturmak istemişizdir. Sonuçtan MHP olarak memnunuz. Yüzde 52’nin altına düşmemek ana hedeftir. Yüzde 52’nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz.
(Ortak miting) Planlama genellikle AK Parti’nin çalışma düzenine uygun yapılıyor. İsterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirler de görüşülebilir. Yenikapı’daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul’da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul’da yıldırım gibi çakar.
(Domates, biber fiyatları) Bu domates, patlıcan, soğan meselesi siyasetin yeni figürleri olarak ortaya çıktı. Örneğin 15’inci dereceden bir memur ayda ne kadar soğan tüketiyor onu bilen yok. Ama herkeste bir soğan edebiyatı var. İhtiyacı olmadığı halde ‘Bugün patlıcan yemedim’ diye kimse ölmüyor. Yarın yer ama bunu bir seçim döneminde fakir fukaranın edebiyatı haline dönüştürmeyi doğru bulmuyorum.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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