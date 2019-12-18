İhlas ne demek? İhlas nedir? İhlas TDK sözlük anlamı
Arapça kökenli bir kelime olan ‘ihlas’ın tam olarak ne anlama geldiği ve kelime anlamı vatandaşlarca merak ediliyor. Genellikle dini içeriklerde karışılan ihlas kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, ihlas ne demek? İhlas nedir?
Diyanet ve TDK anlamı merak edilen ihlas, kelime anlamı olarak yürekten bağlılık ve temiz sevgi demektir. TDK anlamının yanı sıra Diyanet anlamına bakılacak olursa, şirkten uzak bir şekilde Allah'a tam anlamıyla ibadet etmektir.
İhlas Ne Demek?
Hem ahiret için hem de dünya için önemli bir kelime olan ihlas, samimiyet anlamına gelmektedir. Riyakar olmayan ve Allah rızası için yaşayanlar, ibadetlerini samimiyetle yapmaktadır. İhlaslı kullar, Allah'ın emir ve istekleri dışında her şeye kapalıdır
İhlas Anlamı
Bir kalp ameli olan ihlas, İslamiyet'in temel kavramlarından biridir. İhlas ile ibadet edenlerin, ebedi kurtuluşa erecekleri müjdelenmektedir. Saflaştırma ve arıtma anlamına gelen ihlas, insanlarda olması gereken en önemli vasıftır. Temiz kalplere bahşedilen ihlas, özüne dönme anlamına gelmektedir.
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