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    İhbarla ortaya çıktı. Polis kimin bıraktığını arıyor

    İHA
    05.06.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Adana'da yıkılan devlet hastanesinin bahçesine atılmış halde yaklaşık 30 çift giyilmemiş ayakkabı bulundu.

    Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen devlet hastanesi bahçesindeki ağaçların altına torbalara konulmuş malzemeler olduğunu fark eden vatandaşlar şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ağaç altındaki torbaları bulup önce tehlikeli bir madde olması ihtimaline karşılık temkinli yaklaştı.

    İhbarla ortaya çıktı. Polis kimin bıraktığını arıyorDaha sonra torbanın birinin içinde ayakkabı olduğu fark edilince polis torbaların içini boşalttı. Torbalardan yaklaşık 30 çift hiç giyilmemiş ayakkabı olduğu görüldü.

    İhbarla ortaya çıktı. Polis kimin bıraktığını arıyorPolis ayakkabıların bir iş yerinden çalınmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis ayakkabılara el koyup polis merkezine götürürken, son günlerde ayakkabı dükkanlarından yapılan bir hırsızlık sonucu başvuru olup olmadığını incelemeye aldı.

    İhbarla ortaya çıktı. Polis kimin bıraktığını arıyor

    Etiketler: Adana
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