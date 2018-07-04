İhbarcılar Meclis’e başvurdu: ‘İkramiye’lerde FETÖ rötarı

Uyuşturucu operasyonuna yardımda bulunduğu halde ikramiye ödenmediğinden şikâyetçi olan A.A., TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. A.A.’nın dilekçesini işleme alan Komisyon konuyu Antalya Valiliği’ne sordu. Valilik, Meclis’e gönderdiği yanıtta ikramiyelerle ilgili olarak şunları kaydetti:

“6 Ocak 2017 tarihli OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklik hükümleri başlıklı bölümü 6’ncı maddesinde ‘21 Mart 2017 tarihli Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, ‘İkramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya

idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar emanete alınır’ hükmü getirilmiştir.

TESPİT SÜRECİ UZADI

Bu hükümle; belirli zamanlarda yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile terör örgütüne aidiyeti iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanlara ödeme yapılmayacağı ile muhbirlere ödeme yapılması imkânı sağlanmıştır. Ancak aynı nedenlerle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen hak eden personelin olması nedeni ile tanzim edilen ikramiye dosyasının her ihraç veya iade kanun hükmünde kararname yayınlanması devamında güncellenmesi gerektiğinden, ikramiye dosyasının hazırlanmasında gecikmelere sebebiyet verdiği, bu nedenle ikramiye ödemesi yapılacak hak eden personelin tespit sürecinin uzadığı hususlarında A. A. isimli şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerekli bilgilendirme yapılmıştır.”