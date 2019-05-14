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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

İhbar üzerine şüpheli arayan polisler şoke oldu

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Isparta’da gelen ihbar üzerine şüpheli şahıs aramak için yeni otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik yükseklikten aşağı düşerek canına kıydığı öne sürülen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Metrelerce yükseklikten aşağı atladığı iddia edilen genç ise olayda feci şekilde can verdi. 

Isparta’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, yapımı devam eden Yeni Otogar inşaatındaki 68 metrelik kuleden beton zemine çakılarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Talihsiz olayda, şüpheli şahıs ihbarına giden polis memuru ise, metrelerce yükseklikten aşağı düşmekte olan gencin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İhbar üzerine şüpheli arayan polisler şoke oldu


İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre olay, bugün saat 04.45 sıralarında Isparta Yeni Otogar inşaatında meydana geldi. 
İhbara gelen polis, yüksekten aşağı düşen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Alınan bir ihbarı değerlendiren Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, çalışma devam eden Yeni Otogar İnşaatı’ndaki 96 metre yüksekliğinde projesi çizilen ve 68 metresi tamamlanan kulede ışık olduğu bilgisi üzerine söz konusu yere geldi. 
Kule inşaatının altına geldiğinde yukarı kısımda bir ışık olduğu gören polis ekibi, birden bire metrelerce yüksekten aşağı doğru bir şeyin düştüğünü fark etti.

Kule inşaatının alt kısmında olduğu esnada yukarıdan üzerine bir cisim atılabileceğini düşünerek yan tarafa çekilen polis ekibi, saniyeler sonra beton zemine çakıldıktan sonra hareketsiz şekildeki yatan 27 yaşındaki Kerem Can A. ile karşılaştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrolde talihsiz gencin öldüğünü belirledi.

Kerem Can A.’nın cansız bedeni, yapılan gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

SDÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Kerem Can A. isimli gencin, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olduğu ve bir dizi sıkıntılarının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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