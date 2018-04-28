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    İhbar geldi polis harekete geçti: Tam o an!

    AA
    28.04.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Düzce'de "maskeli sürücü" ihbarı polisi harekete geçirdi.

    Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ihbar üzerine D-655 karayolunda 34 KZ 9556 plakalı otomobili durdurdu.

    İhbar geldi polis harekete geçti: Tam o an

    Araçtan indirilen sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı.

    İhbar geldi polis harekete geçti: Tam o an

    Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı.

    KAVGADA CAMI KIRILMIŞ

    Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.

    İhbar geldi polis harekete geçti: Tam o an

    Otomobili tamir ettirmek için Düzce'ye getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık." dedi.

    İhbar geldi polis harekete geçti: Tam o an

    Araç polis incelemesinin ardından çekici yardımı ile sanayi sitesine götürüldü. 

    Etiketler: maske , gündem
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