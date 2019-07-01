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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
01.07.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

İhbar geldi! Kameraya yakalandılar

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KADIN kıyafetleri giyerek Maltepe'de bir iş yerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir gün önce de aynı iş yerinin deposunun bulunduğu yerde yine kadın kıyafetleri giymiş kişilerle birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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  • İhbar geldi Kameraya yakalandılar
  • İhbar geldi Kameraya yakalandılar
  • İhbar geldi Kameraya yakalandılar
  • İhbar geldi Kameraya yakalandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli elinde bulunan çantayı atarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 50 yaşındaki şüpheli Gani G. yakalanarak gözaltına alındı.

Gani G.’nin etek ve kadın bluzu giyinerek başına başörtüsü taktığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Gani G. polis merkezine götürüldü.

Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemede Gani G.’nin 28 Haziran’da aynı iş yerinin deposundan hırsızlık yapmak için kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini, iş yerinin güvenlik kamerasına zarar verdiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamam Gani G. sevk edildiği adliyede sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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