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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA/İSTANBUL
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İHA’larımız sınıfında en iyisi’

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BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı bu başarılı operasyonlarla İHA ve SİHA’larımız kendi sınıfında en iyisi olma unvanını hak etti” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Milli Beka, Milli Teknoloji Gençlik Konferansı’nda konuşan Bayraktar, şunları söyledi:

“Türkiye artık bu İHA-SİHA’ları yurt dışına ihraç eder hale geldi. Bunlardan bir tanesi Ukrayna. Havacılıkta dünyanın en büyük uçağını yapan ülke. Roket motoru teknolojisinde Amerika’dan bile daha ileride. Türkiye lahmacun değil, domates değil, tekstil ürünü değil, bir yüksek teknoloji işini, özel bir ürününü ve kendi markasıyla, kendi mühendislerinin hayal edip, tasarlayıp, araştırıp, geliştirip ürettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilen İHA-SİHA’sını dünyaya satar hale geldi. Bu da Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine teknoloji anlamında vurması açısından çok önemli bir başarı. Allah’a şükür Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı bu başarılı operasyonlarla İHA ve SİHA’larımız kendi sınıfında en iyisi olma unvanını hak etti. Artık sadece az gelişmiş değil, bu alanda çok gelişmiş ülkelere bile kendi markamız satılır halde.”

TEKNOLOJİYİ GENÇLER GELİŞTİRİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da konferansta yaptığı konuşmada, “Bütün dünyada teknolojilerde biz şunu görüyoruz, bu iş gençlerin işi. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada teknolojiyi gençler geliştiriyor. Gençler dünyaya pazarlıyor, satıyor. O halde biz çok şanslıyız. Bizim nüfusumuzun ortalama yaşı 31” dedi. 

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