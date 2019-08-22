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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

İHA'lar bu kez yangının üzerine gitti

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İHA'lar bu kez yangının üzerine gitti

Teknolojik donanımlarıyla yurt içinde ve dışında güvenlik güçlerine destek veren milli insansız hava aracı (İHA) Anka, yangınla mücadele çalışmalarına da katkı sağladı.

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  • İHAlar bu kez yangının üzerine gitti
  • İHAlar bu kez yangının üzerine gitti
  • İHAlar bu kez yangının üzerine gitti
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Güvenlik güçlerinin envanterine katıldığı günden bu yana önemli görevler üstlenen Anka, bu kez yangınla mücadelede görev aldı.

Anka, 18-19 Ağustos'ta gerçekleştirdiği faaliyetlerle İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destekte bulundu. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen Anka, 22 bin fit yükseklikte, gece uçuş sensörleriyle yangının dağılma yönüne ilişkin havadan gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü ile paylaşılan gerçek zamanlı görüntüler sayesinde yerdeki yangın ekiplerine müdahale desteği sağlandı. 

AFETLERDE DE GÖREVE HAZIR

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi'ne, son olarak milli Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sarper entegre edildi.

SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için bir süredir Ege Denizi ve Akdeniz'de kullanılıyor.

Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Sarper SAR sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarına destek verebiliyor.

Sarper, 30 bin fit irtifaya kadar başarıyla görev yapabiliyor.

İzmir'deki yangının helikopterden çekilen gece görüntüleri
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